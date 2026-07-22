Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın | Video
22 Temmuz 2026 14:28
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki Osmanbey Kampüsü'nde bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Nöroloji Bölümü'nde yangın çıktı.
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