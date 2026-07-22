Maltepe'de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video
22 Temmuz 2026 16:35
Maltepe'de bir evden yükselen çığlıklar üzerine kadına şiddet uygulandığını öne süren mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösteren kalabalıktan bir kişi ise taş fırlattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadına şiddet uygulandığı öne sürülen bir evden yükselen kadının çığlıklarını duyan mahalleli binanın önünde toplandı. Balkona çıkan kişiye tepki gösterilirken, kalabalıktan biri elindeki taşı balkona doğru attı. Bina önünde yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, balkona çıkan kişiye vatandaşların tepki gösterdiği ve taş atıldığı anlar yer aldı.
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