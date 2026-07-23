Kereste dükkanında korkutan yangın | Video
23 Temmuz 2026 08:30
Erzincan'da gece saatlerinde bir kereste dükkânında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.
Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İş yerinde bulunan yanıcı malzemeler nedeniyle çevredeki yapılara sıçrama riski oluşturan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kereste dükkânında maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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