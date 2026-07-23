Ankara'da spa ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video

23 Temmuz 2026 08:26

Ankara'da fuhuş yaptırıldığı tespit edilen spa ve masaj salonlarına yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.