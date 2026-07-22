“Ne yaşandıysa yaşandı!” Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay’la barıştı mı?
22 Temmuz 2026 21:50
Ünlü manken Demet Şener, geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer’in turnuvadaki başarısını eski eşi İbrahim Kutluay’la birlikte kutlamıştı. Bugün bir etkinliğe katılan Demet Şener, ‘eski eşinizle barıştınız mı?’ sorusuna içtenlikle bir cevap verdi. İşte ünlü mankenin dikkat çeken açıklamaları!
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