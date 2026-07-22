Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan bebek açıklaması!

22 Temmuz 2026 19:55

Ünlü çift Ebru Şahin ve Cedi Osman, geçtiğimiz gün tatilden döndü. Ebru Şahin ve Cedi Osman, bugün İstanbul Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü çift, bebek sorularına da içtenlikle cevap verdi. İşte Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın o soruya verdiği dikkat çeken cevap!