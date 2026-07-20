Şarkıcı Serdar Ortaç klip çekiminde ayağa kalkamadı! İşte o anlar!
20 Temmuz 2026 20:29
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir MS hastalığı ile mücadele ediyor. Serdar Ortaç, bugün bir klip çekiminde gazetecilerin karşısına çıktı ve 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı. Ünlü şarkıcı, klip çekiminde ise zor anlar yaşadı. İşte Serdar Ortaç’ın kameralara yansıyan o anları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Şarkıcı Serdar Ortaç klip çekiminde ayağa kalkamadı! İşte o anlar! 20.07.2026 | 20:25
00:18
00:15
00:17
00:13
00:21
00:18
00:15
DJ Mahmut Orhan bu kez pazarda konser verdi | Video 18.07.2026 | 14:32
00:51
01:01
Gizem Karaca anneliği anlattı: Hakikaten psikopatlıkmış! 16.07.2026 | 20:55
00:44
00:34
Zehra Çilingiroğlu aile tatilini özetleyen bir video paylaştı! Yorum yağdı! 15.07.2026 | 23:36
01:00
00:16
Anıl Altan minik kızlarının okuma saatini paylaştı! İşte o eğlenceli anlar! 15.07.2026 | 18:35
00:36
00:06
Gizem Karaca’nın minik kızı Yaz’la eğlenceli paylaşımı beğeni topladı! 15.07.2026 | 00:48
00:18
00:27
00:28