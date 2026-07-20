Şarkıcı Serdar Ortaç klip çekiminde ayağa kalkamadı! İşte o anlar!

20 Temmuz 2026 20:29

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir MS hastalığı ile mücadele ediyor. Serdar Ortaç, bugün bir klip çekiminde gazetecilerin karşısına çıktı ve 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı. Ünlü şarkıcı, klip çekiminde ise zor anlar yaşadı. İşte Serdar Ortaç’ın kameralara yansıyan o anları!