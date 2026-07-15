84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!
15 Temmuz 2026 21:13
Ünlü şarkıcı Zekai Tunca, geçtiğimiz gün bir mekanda sahne aldı. Zekai Tunca’nın son halini görenler şaşırdı. Ünlü sanatçının sesi ve yorumu ise seyircisinden tam not aldı. İşte o anlar!
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