84 yaşındaki Zekai Tunca’nın son hali şaşırttı! Çıktığı mekanda yorumuyla beğeni topladı!

15 Temmuz 2026 21:13

Ünlü şarkıcı Zekai Tunca, geçtiğimiz gün bir mekanda sahne aldı. Zekai Tunca’nın son halini görenler şaşırdı. Ünlü sanatçının sesi ve yorumu ise seyircisinden tam not aldı. İşte o anlar!