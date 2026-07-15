Anıl Altan minik kızlarının okuma saatini paylaştı! İşte o eğlenceli anlar!

15 Temmuz 2026 18:40

İki ünlü oyuncu Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında evlenmiş ve çift 2025 yılında boşandı. Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için sık sık görüşüyor. Anıl Altan, bugün minik kızlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Kızlarının okuma provasından o anlar takipçileri güldürdü. İşte o anlar!