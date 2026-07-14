Begüm Öner’den kızı Karya'ya tatlı jest! Şarkı söylediği o anlar yüzleri gülümsetti... | Video

14 Temmuz 2026 13:36

Seksenler dizisinin setinde başlayan aşklarını 10 yıllık mutlu bir evlilikle taçlandıran oyuncu çift Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz şubat ayında ilk bebekleri Karya’yı kucaklarına almıştı. Çiçeği burnunda anne Begüm Öner’in, minik kızı Karya için şarkı söylediği o anlar sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, anne-kızın tatlı halleri izleyenlerin içini ısıttı.