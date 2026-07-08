Video Magazin "Gelecekteki eşim" diyerek seslendi! Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık’ın doğum gününde aşkını haykırdı… | Video

"Gelecekteki eşim" diyerek seslendi! Serkay Tütüncü sevgilisi Zeynep Bastık’ın doğum gününde aşkını haykırdı… | Video

08 Temmuz 2026 13:27

Mayıs ayında çıktıkları romantik Paris tatilinde evlilik teklifi alan ve yaz bitmeden nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, yeni yaşına sevgilisi Serkay Tütüncü'nün aşk dolu jestiyle girdi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran doğum günü kutlamasında başarılı oyuncu, “Gelecekteki eşim” diyerek aşkını haykırdı…

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