İlker Aksum’un kızından ‘nazara’ karşı önlem! Lila’nın o hareketi kahkahaya boğdu… | Video

02 Temmuz 2026 11:16

Oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'nun kızları Lila, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Telefonda babasını gören minik Lila’ya "Maşallah" denilince verdiği tepki ve aldığı 'nazar' önlemi izleyenleri gülümsetti.