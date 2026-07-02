İlker Aksum’un kızından ‘nazara’ karşı önlem! Lila’nın o hareketi kahkahaya boğdu… | Video
02 Temmuz 2026 11:16
Oyuncu İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu'nun kızları Lila, sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Telefonda babasını gören minik Lila’ya "Maşallah" denilince verdiği tepki ve aldığı 'nazar' önlemi izleyenleri gülümsetti.
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