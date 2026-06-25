Berdan Mardini’den sanat camiasına sert sözler: O parayı paylaşmayı bileceksiniz!
25 Haziran 2026 18:15
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bugün bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazinde yer aldı. Berdan Mardini, sanat camiasına sert sözlerle yüklendi. İşte o açıklamanın detayları!
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