Kapı gıcırtısından cinayet! Kapının sesinden rahatsız olan komşu, çocuklarının gözü önünde babayı yaraladı | Video 21 Haziran 2026 15:21 Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Komşusunun kapısının çıkardığı gıcırtıdan rahatsız olan 62 yaşındaki O.K. iddiaya göre komşuları eve geldiği sırada evin giriş kapısının çıkardığı gıcırtıdan yine rahatsız olup av tüfeği ile ateş ederek komşusu 42 yaşındaki Ramazan Çalışkan'ı öldürüp eşi E.Ç.'yi (40) ve 13 yaşındaki kızları E.Ç.'yi yaraladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Güvenlik kamerasına da yansıyan cinayetin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken öfkeli komşu E.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaralıların tedavisi devam ederken olayda hayatını kaybeden Ramazan Çalışkan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ispar'ta nüfusuna kayılı olduğu Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu ve bir süredir Fethiye'de yaşadığı öğrenilen Çalışkan'ın cenazesi, Karaçulha Mezarlığı'nda toprağa verildi.