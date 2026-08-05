Otomobille çarpışıp savrulan motosiklet başka bir araca çarptı: 2 yaralı
05 Ağustos 2026 22:14
Edirne’de otomobille çarpıştıktan sonra savrularak başka bir araca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
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