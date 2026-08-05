Video Yaşam Uşak'ta otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti | Video
Uşak'ta otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti | Video

Uşak'ta otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti | Video

05 Ağustos 2026 16:58

Uşak'ta kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin takla atması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Uşak-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Köroğlu (64) idaresindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi ve takla attı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, sürücü Hüseyin Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köroğlu'nun cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uşak’ta otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti | Video 00:47
Uşak'ta otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti | Video 05.08.2026 | 16:56
Fren yerine gaza bastı! Site duvarından aşağı uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı... Kaza anı kamerada 03:00
Fren yerine gaza bastı! Site duvarından aşağı uçtu: 1’i çocuk 3 yaralı... Kaza anı kamerada 05.08.2026 | 16:51
İzmir’de yangın söndürme uçağı baraja zorunlu iniş yaptı | Video 00:48
İzmir'de yangın söndürme uçağı baraja zorunlu iniş yaptı | Video 05.08.2026 | 16:37
Bartın’da tek katlı ahşap ev alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video 00:32
Bartın'da tek katlı ahşap ev alev alev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video 05.08.2026 | 16:35
İstanbul’da yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 7 gözaltı | Video 00:28
İstanbul'da yeni nesil sokak çetelerine operasyon: 7 gözaltı | Video 05.08.2026 | 16:24
Bostancı’da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:33
Bostancı'da 5. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı | Video 05.08.2026 | 16:14
Husumetli olduğu şahısları tabancayla yaraladı: Yetmedi, bir daha sıktı! Silahlı saldırı kamerada | Video 00:40
Husumetli olduğu şahısları tabancayla yaraladı: Yetmedi, bir daha sıktı! Silahlı saldırı kamerada | Video 05.08.2026 | 15:11
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı | Video 00:31
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı | Video 05.08.2026 | 14:59
Küçükçekmece’de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 00:11
Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarptığı kaza kamerada | Video 05.08.2026 | 14:28
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:24
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05.08.2026 | 13:59
Yasak aşkı öğrenince ormana kaçırıp kadın kıyafeti giydirdiler! | Video 00:40
Yasak aşkı öğrenince ormana kaçırıp kadın kıyafeti giydirdiler! | Video 05.08.2026 | 12:40
Avcılar’da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video 03:02
Avcılar'da mağazadan 6 bin liralık hırsızlık yapan şahıs ceketi giyip kaçtı! O anlar kamerada | Video 05.08.2026 | 11:32
Fatih’te 19 yaşındaki Ali’nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:20
Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.08.2026 | 11:21
Şişli’de üst geçide çıktı! Müzakereci polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi: O anlar kamerada | Video 03:09
Şişli'de üst geçide çıktı! Müzakereci polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi: O anlar kamerada | Video 05.08.2026 | 10:48
Adana’da kaybolan işitme ve zihinsel engelli adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:31
Adana'da kaybolan işitme ve zihinsel engelli adamın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.08.2026 | 10:09
Gaziantep’te bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon: 17 gözaltı | Video 00:35
Gaziantep'te bankacılık sistemi üzerinden dolandırıcılık yapanlara operasyon: 17 gözaltı | Video 05.08.2026 | 09:36
Erzincan’da can pazarı! Beton mikseri ile çarpışan SUV’da anne ve kızları ağır yaralandı | Video 02:00
Erzincan'da can pazarı! Beton mikseri ile çarpışan SUV'da anne ve kızları ağır yaralandı | Video 05.08.2026 | 09:13
Edirne’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu! | Video 01:02
Edirne’de tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu! | Video 05.08.2026 | 08:51
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de korkunç kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 00:24
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de korkunç kaza! Otomobil, İETT otobüsüne çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti | Video 05.08.2026 | 08:24
Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01:29
Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 05.08.2026 | 08:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA