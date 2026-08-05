Uşak'ta otomobil takla attı! Sürücü hayatını kaybetti | Video 05 Ağustos 2026 16:58 Uşak'ta kontrolden çıkarak tarlaya giren otomobilin takla atması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Uşak-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Köroğlu (64) idaresindeki 45 ATK 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi ve takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, sürücü Hüseyin Köroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Köroğlu'nun cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.