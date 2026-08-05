Video Yaşam Husumetli olduğu şahısları tabancayla yaraladı: Yetmedi, bir daha sıktı! Silahlı saldırı kamerada | Video
Husumetli olduğu şahısları tabancayla yaraladı: Yetmedi, bir daha sıktı! Silahlı saldırı kamerada | Video

Husumetli olduğu şahısları tabancayla yaraladı: Yetmedi, bir daha sıktı! Silahlı saldırı kamerada | Video

05 Ağustos 2026 15:44

Diyarbakır'da ismi öğrenilemeyen kişi, girdiği telefon dükkanında tabancayla husumetli olduğu 2 kişiyi vurdu. Dışarı çıkıp iş yerine ateş eden şüpheli, ardından tekrar içeri girip yaralılardan birini bir kez daha vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 29 Temmuz'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Bulvarı'ndaki bir telefon dükkanında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, dükkana girerek içeride bulunan husumetlileriyle bir süre konuştu. Ardından tabancasını çıkarıp peş peşe ateş açan şüpheli, M.Y. ile N.K.'yi yaraladı. Daha sonra dışarı çıkan şüpheli, iş yerine defalarca ateş ettikten sonra yeniden içeri girerek tezgahtaki kişiyi bir kez daha vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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