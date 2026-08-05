Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı | Video
05 Ağustos 2026 15:16
Terör örgütü FETÖ'nün güncel yapılanmasının deşifre edilmesi ve geçmiş dönem örgütsel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kırşehir merkezli düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
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