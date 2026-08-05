Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video
05 Ağustos 2026 08:25
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak parka girdi. Kaldırımda bulunan bilet dolum gişesine çarpan ve ağacı ikiye bölen otomobil, parktaki başka ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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