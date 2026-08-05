Video Yaşam Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video
Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Otomobil parka daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video

05 Ağustos 2026 08:25

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak parka girdi. Kaldırımda bulunan bilet dolum gişesine çarpan ve ağacı ikiye bölen otomobil, parktaki başka ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, M.E.B., yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak kaldırımdaki ağaca çarparak, ağacı ortadan ikiye böldü. Daha sonra hızını alamayan otomobil bilet dolum noktasına da çarptıktan sonra Yavuz Gökmen Parkı'na girip, ağaca çarparak durabildi. Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla alakalı inceleme yaptı. Belediye ekipleri de ağacı ve bilet dolum noktasını kaldırarak temizlik çalışması yaptı. Otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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