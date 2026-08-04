Beyzbol sopasıyla pencereleri kırıp kaçtı! Maskeli saldırgan kamerada 04 Ağustos 2026 11:35 Kastamonu’da gece saatlerinde kooperatifin bahçesine giren maskeli saldırgan, elindeki beyzbol sopasıyla pencerenin camlarını kırdıktan sonra kaçtı. Beyzbollu maskeli saldırgan o anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kastamonu-Ankara kara yolu üzerinde Budamış Mahallesinde bulunan S.S. Yiğit Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi'nin kimliği belirsiz bir kişi tarafından pencereleri kırıldı. Sabah saatlerinde işyerine gelen Kooperatif Başkanı Şükrü Kaybandıoğlu, kooperatif pencerelerinin camlarını kırılmış vaziyette bulundu. Bunun üzerine Kaybandıoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Öte yandan olaya dair işyerinin güvenlik kamerası ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde maskeli ve yüzünü kapattığı görülen saldırganın, elindeki beyzbol sopasıyla kooperatifin pencerelerinin camlarını kırdığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

S.S. Yiğit Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Şükrü Kaybandıoğlu, "Sabah işyerimize geldiğimizde camları kırık olarak gördük. Camlarda taş ya da herhangi bir şekilde hırsızlık emaresi yok. Soruşturma devam ediyor. Şikayetçiyiz. En kısa sürede faillerin bulunmasını talep ediyoruz" dedi.