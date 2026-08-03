Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı kamerada
03 Ağustos 2026 15:36
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsünün metrelerce sürüklenip, yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
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