Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar! O ilginç anlar kamerada
03 Ağustos 2026 09:36
Gaziantep'te kimliği belirsiz 2 şahıs, motosiklet üzerinde motosiklet taşıdı. Trafikte tehlike saçan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlginç anlar Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde kaydedildi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 2 şahıs, 27 BGG 581 plakalı motosikletin üzerine bir motosiklet yükleyerek hem kendi hayatlarını hem de trafikteki diğer insanların güvenliğini tehlikeye attı. O anlar ise seyir halindeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahıs motosikleti kullanırken diğer şahsın da kucağında başka bir motosikletle aynı motosiklet üzerine seyretme anları yer aldı.
O anlarda seyir halindeki motosikletin zaman zaman denge probleme yaşaması ise dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar! O ilginç anlar kamerada 03.08.2026 | 09:32
02:06
02:14
00:52
Eskişehir’de motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada 03.08.2026 | 08:52
01:26
İstanbul Boğazı'nda sis trafiği! Boğaz, geçişlere kapatıldı | Video 03.08.2026 | 08:47
02:00
03:09
Siverek’te trafik kazası: 7 yaralı 02.08.2026 | 23:12
00:53
5 gündür kayıptı, bulunduğunda ilk sözü "Karnım aç" oldu 02.08.2026 | 22:44
00:16
Bursa'da takla atan araçtaki çift yaşamını yitirdi 02.08.2026 | 22:35
00:51
Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı 02.08.2026 | 22:28
01:10
Üzüm yüklü tır devrildi, tonlarca üzüm yola saçıldı 02.08.2026 | 21:36
00:39
Büyükçekmece E-5’te trafiği kilitleyen kaza 02.08.2026 | 21:10
00:40
Çanakkale’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor... | Video 02.08.2026 | 17:21
00:46
02:16
Çerkezköy'de yangın paniği! 100 dekar alan zarar gördü | Video 02.08.2026 | 16:42
00:51
01:36
Fatih’te tarihi haziredeki mezar taşlarını kırıp kaçtı! | Video 02.08.2026 | 16:22
01:54
Konya'da ağaçlık alan alev alev yandı! | Video 02.08.2026 | 16:09
00:50