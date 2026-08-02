Konya'da ağaçlık alan alev alev yandı! | Video
02 Ağustos 2026 16:16
Konya'da ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 5 bin metrekarelik ağaçlık alan zarar gördü.
Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Sahilyolu Sokak'taki ağaçlık alanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede hızla yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla ölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 5 bin metrekarelik ağaçlık alam zarar gördü, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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