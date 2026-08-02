Diyarbakır'da yangın! Alevler evlere yaklaşmıştı ki...| Video
02 Ağustos 2026 14:05
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların mücadelesiyle söndürüldü.
Başarı Mahallesi yakınlarında bu sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, ormanlık alandaki meşe ağaçları zarar gördü .
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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