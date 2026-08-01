İzmir'de suç örgütü propagandası operasyonunda 3 tutuklama | Video

01 Ağustos 2026 12:38

İzmir'de, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru göstererek öven ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.