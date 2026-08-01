Video Yaşam Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: Sürücü yaralandı | Video
Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: Sürücü yaralandı | Video

Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: Sürücü yaralandı | Video

01 Ağustos 2026 08:48

Kartal'da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Kartal Sahilyolu Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise olay esnasında yolu tek şeride düşürerek güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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