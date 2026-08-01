Kartal'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: Sürücü yaralandı | Video
01 Ağustos 2026 08:48
Kartal'da seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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