Video Yaşam Evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı | Video
Evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı | Video

Evinde ölü bulunan Eren Kaşıkçı memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı | Video

31 Temmuz 2026 16:25

İstanbul’daki evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı, memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Sarıyer Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulunmuştu. İncelemenin ardından hayatını kaybettiği öğrenilen Kaşıkçı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na otopsi için götürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından Kaşıkçı için Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı. Kaşıkçı'nın cenazesi merkeze bağlı Musullu Köyü'ne getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kaşıkçı'nın akrabaları ve yakınları katıldı.

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