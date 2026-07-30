Gülistan Doku davasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi!

30 Temmuz 2026 18:30

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında; 4.⁠ ⁠dalga operasyonda hakkında işlem yapılan ilk 8 şüpheliden 6’sı tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, biri ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.