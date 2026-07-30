Video Yaşam Akıllara durgunluk veren gasp: Jandarma kılığına girip 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar! | Video
Akıllara durgunluk veren gasp: Jandarma kılığına girip 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar! | Video

Akıllara durgunluk veren gasp: Jandarma kılığına girip 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar! | Video

30 Temmuz 2026 08:37

Şanlıurfa'da filmleri aratmayan bir gasp olayı yaşandı. Jandarma kılığına giren bir grup hırsız, yolda uygulama yapıp durdurdukları araçtan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun Dağyanı Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, bir grup hırsız jandarma kılığına girip yol üzerinde uygulama yaptı. Kurdukları plan kapsamında bekledikleri otomobili durduran grup, araçta bulunan 3 kişiyi indirerek arama yaptı. Durumdan şüphelenen 3 kişi ile hırsızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, hırsızlar tarafından olay yerinde ters kelepçe yapılarak yol kenarına atıldı.

12 KİLOGRAM ALTIN İLE 2 MİLYON TL PARAYI GASP EDEREK KAÇTILAR
İddiaya göre, hırsızlar daha sonra araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Altın ve paraları çalınan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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