Akıllara durgunluk veren gasp: Jandarma kılığına girip 12 kilogram altın ile 2 milyon TL çaldılar! | Video

30 Temmuz 2026 08:37

Şanlıurfa'da filmleri aratmayan bir gasp olayı yaşandı. Jandarma kılığına giren bir grup hırsız, yolda uygulama yapıp durdurdukları araçtan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı.