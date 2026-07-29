Mardin’de otomobil takla attı! Sürücünün yaralandığı kaza kamerada
29 Temmuz 2026 14:09
Mardin’in Derik ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde, Derik ilçesi merkez Üçyol mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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