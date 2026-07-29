Video Yaşam Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video
Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video

Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video

29 Temmuz 2026 10:27

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet sol şeritten sağ tarafa dönmeye çalışan otomobille çarpıştı. Sürüklenerek park halindeki aracın altına giren motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2009 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Kaan E.'nin kullandığı 07 CGK 934 plakalı motosiklet, sokak kesişimine geldiğinde aynı istikamette sol şeritte seyir halindeyken aniden sağ şeride geçmeye kalkan Burçin Y.'nin kullandığı 07 CEV 231 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin sağ ön tekerine çarptıktan sonra sürüklenerek yol kenarında park halinde bulunan 07 LNB 06 plakalı aracın altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazalı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Kaan E., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın aniden sağa kırması sonucu seyir halindeki motosikletliye çarptığı anlar yer aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Voleybol oynarken tanışmışlardı... Genç çift düğünlerinde de voleybol oynadı | Video 00:27
Voleybol oynarken tanışmışlardı... Genç çift düğünlerinde de voleybol oynadı | Video 29.07.2026 | 11:31
Motosikletin üstünde tehlikeli hareketler yaptı: Sonucunda pişman oldu! O anlar kamerada 00:25
Motosikletin üstünde tehlikeli hareketler yaptı: Sonucunda pişman oldu! O anlar kamerada 29.07.2026 | 11:17
Aşırı sıcağın etkisiyle postacı, motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: O anlar kamerada 02:59
Aşırı sıcağın etkisiyle postacı, motosikletiyle aydınlatma direğine çarptı: O anlar kamerada 29.07.2026 | 11:04
Otomobilin çarptığı bisikletteki anne ve kızı yaralandı! Kaza kamerada 02:12
Otomobilin çarptığı bisikletteki anne ve kızı yaralandı! Kaza kamerada 29.07.2026 | 11:00
Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video 02:02
Otomobil çarptı, motosikletiyle birlikte böyle sürüklendi... | Video 29.07.2026 | 10:23
Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video 00:50
Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video 29.07.2026 | 10:16
Sahte polis oyunu bozuldu: 1,5 milyon liralık vurgun yapan şahıs yakalandı | Video 00:33
Sahte polis oyunu bozuldu: 1,5 milyon liralık vurgun yapan şahıs yakalandı | Video 29.07.2026 | 09:50
Eskişehir’de hayrete düşüren olay: Sokağı aydınlatan ampulü çaldılar! O anlar kamerada 01:54
Eskişehir'de hayrete düşüren olay: Sokağı aydınlatan ampulü çaldılar! O anlar kamerada 29.07.2026 | 09:47
Bursa’da iki grup sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada 00:52
Bursa’da iki grup sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada 29.07.2026 | 09:34
Sola dönüş yapan traktöre çarptı, şarampole yuvarlandı! 4 yaralı... Kaza anı kamerada 00:25
Sola dönüş yapan traktöre çarptı, şarampole yuvarlandı! 4 yaralı... Kaza anı kamerada 29.07.2026 | 09:26
Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video 01:07
Maskeli hırsız motosikleti ittirerek böyle çaldı | Video 29.07.2026 | 09:21
Seydikemer’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 01:29
Seydikemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 29.07.2026 | 09:13
Antalya’daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video 00:50
Antalya’daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video 29.07.2026 | 09:13
Bursa’da kuvvetli rüzgar, iş yerinin çatısı uçurdu! | Video 00:49
Bursa'da kuvvetli rüzgar, iş yerinin çatısı uçurdu! | Video 29.07.2026 | 09:05
Sultangazi’de feci kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kask kamerasında 00:21
Sultangazi’de feci kaza: İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Kaza anı kask kamerasında 29.07.2026 | 09:06
Iğdır’da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video 02:24
Iğdır'da 2 bin balya alevlere teslim oldu | Video 29.07.2026 | 08:39
Kayseri’de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kamerada | Video 02:08
Kayseri'de alev alan elektrikli araç bomba gibi patladı! O anlar kamerada | Video 29.07.2026 | 08:34
Sarıyer TEM’de midibüs devrildi: Yaralılar var! | Video 02:52
Sarıyer TEM'de midibüs devrildi: Yaralılar var! | Video 29.07.2026 | 08:33
Otomobille çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4 yaralı 01:30
Otomobille çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 4 yaralı 28.07.2026 | 23:49
Arnavutköy’de kontrolden çıkan otomobil eve daldı: 5 yaralı 00:52
Arnavutköy'de kontrolden çıkan otomobil eve daldı: 5 yaralı 28.07.2026 | 22:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA