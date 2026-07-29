Video Yaşam Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video
Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video

Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video

29 Temmuz 2026 10:22

İzmir’in Bornova ilçesinde hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koyan kişinin, olayın farklı açıdan kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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