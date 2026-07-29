Hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koydu! Mide bulandırıcı olay kameraya böyle yansıdı | Video
29 Temmuz 2026 10:22
İzmir’in Bornova ilçesinde hesabı ödememek için göğsünden kıl koparıp yemeğe koyan kişinin, olayın farklı açıdan kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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