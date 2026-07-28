Kendisini komiser olarak tanıtıp altın ve dövizleri almaya geldi, suçüstü yakalandı | Video

28 Temmuz 2026 16:19

İstanbul Çatalca'da kendisini telefonda komiser olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan F.Y., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelinin aldığı poşette 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın, 3 bin 500 dolar ve 4 bin euro ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.