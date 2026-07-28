Kendisini komiser olarak tanıtıp altın ve dövizleri almaya geldi, suçüstü yakalandı | Video
28 Temmuz 2026 16:19
İstanbul Çatalca'da kendisini telefonda komiser olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırmaya çalışan F.Y., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelinin aldığı poşette 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın, 3 bin 500 dolar ve 4 bin euro ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerince müşteki M.G. ile yapılan görüşmede, bir gün önce akşam saatlerinde kendisini polis olarak tanıtan kişinin, adına açılan hatlardan suç işlendiğini, para ve altınlarının bu suçlarda kullanılıp kullanılmadığının tespit edileceğini söylediği, bunun üzerine çağrıldığı yere giderek altınları teslim edeceği ve olaydan şikayetçi olduğu öğrenildi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, müşteki ile şüphelinin buluşacağı Ferhatpaşa Mezarlığı'nda önlem aldı. Adrese gelen siyah eşofman, beyaz tişört ve beyaz şapka giyen erkek şahıs, müşteki M.G.'ye yaklaşarak elindeki poşeti alıp uzaklaşmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin F.Y. olduğu tespit edildi.
Şüphelinin aldığı poşette yapılan kontrolde müştekiye ait 28 tam altın, 9 çeyrek altın, 6 gram altın, 3 bin 500 dolar ve 4 bin euro muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli F.Y., 22 Temmuz'da mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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