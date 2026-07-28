Video Yaşam Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video
Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video

Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video

28 Temmuz 2026 11:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracıyla park halindeki 2 otomobile çarpıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü stajyer sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi tamamen iptal edildi.

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Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şelale Mahallesi yönüne seyreden Süleyman D. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki otomobillere çarptı. Kazada sürücü Süleyman D. ile yanındaki Burak E.D. yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Süleyman D., kendisine ve kullandığı otomobile zarar vermeye başladı. Kaza sesini duyarak sokağa çıkan vatandaşlar, sürücüyü yere yatırarak güçlükle sakinleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen Süleyman D.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, stajyer olması nedeniyle sürücü belgesi tamamen iptal edildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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