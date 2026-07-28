Alkollü stajyer sürücü ortalığı birbirine kattı! Park halindeki araçlara böyle çarptı | Video
28 Temmuz 2026 11:44
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracıyla park halindeki 2 otomobile çarpıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü stajyer sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi tamamen iptal edildi.
İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 1,85 promil alkollü olduğu belirlenen Süleyman D.'ye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, stajyer olması nedeniyle sürücü belgesi tamamen iptal edildi.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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