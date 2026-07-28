Ölen sahibini unutmayan kedi gündem oldu: Mezarından ayrılamıyor | Video

28 Temmuz 2026 10:16

Aydın'da yaşanan bir olay, "kedi gibi nankör" deyimini adeta çürüttü. Efeler ilçe merkezinde bir kedi, aylardır ölen sahibinin mezarının başında bekliyor. Mezarlık görevlilerinin dikkatini çeken kedinin, uzun süredir aynı mezarın başında yaşadığı öğrenildi.