Video Yaşam 14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu! 382 gözaltı | Video
14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu! 382 gözaltı | Video

14 ilde 'Narko Kapan' operasyonu! 382 gözaltı | Video

28 Temmuz 2026 09:41

Bakan Gürlek: Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 548 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüphelilerden 75’inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. 382 şüpheli gözaltına alınırken 4’ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

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