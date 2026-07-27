Video Yaşam Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada
Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada

Aracından inip kamyonet sürücüsüne saldırdı! O anlar kamerada

27 Temmuz 2026 15:40

Niğde'de trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kargo çalışanını aracının içinde darbetti. Darp anı trafikteki başka bir sürücünün kask kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi. Trafikteki PTT'ye ait kargo kamyonetinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada otomobilinden inen sürücü, kamyonete binerek sürücüyü darbetti. Darp anı, trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı.

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