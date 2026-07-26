Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nursel Ergin son halini paylaştı: Çok özür dilerim!

26 Temmuz 2026 21:48

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nursel Ergin, 8 aylık kanser tedavisi boyunca yaşadığı zorlu süreci bir programda anlatmıştı. Nursel Ergin, bu kez kişisel hesabından yaptığı yeni paylaşımla herkesi duygulandırdı. İşte o dikkat çeken paylaşım!