Asena sevgilisi Kani Kudu’nun fiziksel değişimi hakkında konuştu: Gençlik fotoğraflarını gördüm…

23 Temmuz 2026 23:01

Ünlü dansçı Asena, bugün sevgilisi Kani Kudu ile görüntülendi. Asena, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Kani Kudu’nun değişimi ile ilgili sorular sordu. Asena bu değişimle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları!