Yasemin Allen’ı çıldırtan yorumlar! “Abla ne diyorsun ya?” diyenleri topa tuttu... | Video

23 Temmuz 2026 13:29

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolara gelen bazı yorumlara sinirlenen Oyuncu Yasemin Kay Allen, sessizliğini bozdu. Kendisini anlamayan takipçilerine sitem eden ünlü oyuncu, tepki gösterdi.