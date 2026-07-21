Murat Dalkılıç'a rakip oldu! Oyuncu Özgü Kaya'dan müzik ziyafeti: Sesiyle kulakların pasını sildi... | Video

21 Temmuz 2026 12:44

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Özgü Kaya, bu kez yeteneğiyle büyüledi. Sosyal medya hesabından şarkı söylediği anları paylaşan Kaya'nın performansı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.