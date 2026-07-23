Video Magazin Pelin Akil, traktörün başına geçti: "Atlayın götüreyim" | Video
Pelin Akil, traktörün başına geçti:

Pelin Akil, traktörün başına geçti: "Atlayın götüreyim" | Video

23 Temmuz 2026 15:30

Traktörün üzerinde çektiği eğlenceli videoya "Atlayın götüreyim" notunu düşen Akil, paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

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