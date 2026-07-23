Pelin Akil, traktörün başına geçti: "Atlayın götüreyim" | Video
23 Temmuz 2026 15:30
Traktörün üzerinde çektiği eğlenceli videoya "Atlayın götüreyim" notunu düşen Akil, paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
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