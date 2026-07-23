Video Yaşam Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı | Video
Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı | Video

Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı | Video

23 Temmuz 2026 12:28

Ardahan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 10.00'da Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı. 4 yaralı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nişantaşı’nda 7 katlı binada yangın | Video 02:01
Nişantaşı'nda 7 katlı binada yangın | Video 23.07.2026 | 13:59
Tartışan iki kişi, birbirini sokak ortasında bıçakladı: O anlar kamerada 01:01
Tartışan iki kişi, birbirini sokak ortasında bıçakladı: O anlar kamerada 23.07.2026 | 13:46
Paraşütleri rüzgarda savruldu, zeytin ağacına takıldı: Paraşütçü 2 kişi kurtarıldı | Video 01:30
Paraşütleri rüzgarda savruldu, zeytin ağacına takıldı: Paraşütçü 2 kişi kurtarıldı | Video 23.07.2026 | 13:38
Esenyurt’ta motosikletlinin önünü kesti, küfür edip kamerasına vurdu! İşte o anlar... 00:27
Esenyurt'ta motosikletlinin önünü kesti, küfür edip kamerasına vurdu! İşte o anlar... 23.07.2026 | 13:23
Bir anda başlayan fırtına, inşaat alanını yerle bir etti! | Video 01:08
Bir anda başlayan fırtına, inşaat alanını yerle bir etti! | Video 23.07.2026 | 13:07
Silivri’de site toplantısında aidat kavgası! Yönetim ve site sakinleri birbirine girdi: 2 yönetici gözaltına alındı | Video 06:56
Silivri'de site toplantısında aidat kavgası! Yönetim ve site sakinleri birbirine girdi: 2 yönetici gözaltına alındı | Video 23.07.2026 | 13:04
Büyük Menderes’te hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:21
Büyük Menderes'te hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.07.2026 | 12:33
Ardahan’da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı | Video 00:14
Ardahan'da 3 araç zincirleme kazaya karıştı; 3 ölü, 4 yaralı | Video 23.07.2026 | 12:26
Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı | Video 00:27
Hakkında kasten öldürmeden 17 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı | Video 23.07.2026 | 12:05
Ünlü Yönetmen Ezel Akay’ın evine jandarma baskını: Evini kenevir tarlasına çevirmiş! | Video 06:22
Ünlü Yönetmen Ezel Akay'ın evine jandarma baskını: Evini kenevir tarlasına çevirmiş! | Video 23.07.2026 | 11:35
Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu | Video 05:33
Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu | Video 23.07.2026 | 11:33
Fatih’te caddede yürüyen turistlerin cüzdanını çaldılar! 2 çocuk yakalandı: Hırsızlık anı güvenlik kamerasında 01:18
Fatih'te caddede yürüyen turistlerin cüzdanını çaldılar! 2 çocuk yakalandı: Hırsızlık anı güvenlik kamerasında 23.07.2026 | 11:23
Apartmanın önünde sohbet ediyorlardı... 2 kişinin öldüğü patlamada son anda kurtuldular! Patlama anı kamerada 03:10
Apartmanın önünde sohbet ediyorlardı... 2 kişinin öldüğü patlamada son anda kurtuldular! Patlama anı kamerada 23.07.2026 | 11:08
Avcılar’da fırtınanın uçurduğu reklam panosu vatandaşın üzerine böyle düştü! | Video 00:08
Avcılar'da fırtınanın uçurduğu reklam panosu vatandaşın üzerine böyle düştü! | Video 23.07.2026 | 10:41
Sapanca Gölü’ne botlarla açılıp mahsur kaldılar! 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 01:51
Sapanca Gölü'ne botlarla açılıp mahsur kaldılar! 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video 23.07.2026 | 10:35
Adana’da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik ecza ve silah ele geçirildi | Video 00:55
Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik ecza ve silah ele geçirildi | Video 23.07.2026 | 10:29
Mardin’de otomobilin refüje çarparak takla attığı kaza kamerada | Video 00:37
Mardin'de otomobilin refüje çarparak takla attığı kaza kamerada | Video 23.07.2026 | 10:08
Kağıthane’de parktaki ebeveynler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! | Video 06:09
Kağıthane'de parktaki ebeveynler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! | Video 23.07.2026 | 10:01
Erzurum’da sel felaketi! Evler ve araziler sular altında kaldı | Video 08:53
Erzurum'da sel felaketi! Evler ve araziler sular altında kaldı | Video 23.07.2026 | 09:53
Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı | Video 01:18
Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı | Video 23.07.2026 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA