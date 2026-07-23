Video Yaşam Sancaktepe’de fırtına nedeniyle ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi! | Video
Sancaktepe’de fırtına nedeniyle ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi! | Video

Sancaktepe’de fırtına nedeniyle ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi! | Video

23 Temmuz 2026 08:50

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan fırtına Sancaktepe’de hasara yol açtı. Mesire alanındaki bir ağacın park halindeki hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu araçta büyük çapta hasar oluştu. Araç sahibi Ramazan Culfa, “Bu ağaç bir çocuğun ya da bir insanın üzerine de devrilebilirdi” dedi.

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Olay, akşam saatlerinde Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Topal Osman Caddesi'nde bulunan mesire alanında meydana geldi. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle mesire alanındaki ağaçlardan biri kökünden devrilerek park halindeki, Ramazan Culfa'ya ait 34 DOD 741 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Ağacın altında kalan araçta büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, devrilen ağacı motorlu testere yardımıyla keserek aracın üzerinden kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken araçta hasar medyana geldi.

Aracının büyük zarar gördüğünü belirten Ramazan Culfa, "Ağaç arabamızın üzerine devrildi. Bu ağaç bir çocuğun ya da bir insanın üzerine de devrilebilirdi. Gerçekten çok büyük bir ağaçtı. Aracımız çok büyük hasar gördü. Bize de zarar verebilirdi. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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