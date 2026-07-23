Kağıthane'de parktaki ebeveynler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! | Video 23 Temmuz 2026 10:07 Kağıthane’de parkta 13 yaşındaki kızına tokat atıldığını öne süren anne 'kızıma sen mi vurdun' diyerek bir kadınla tartıştı. Tartışmaya dahil olan kadınların eşleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bulunan 13 yaşındaki kız çocuğuyla bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. İddiaya göre kadın, tartışma sırasında kız çocuğuna tokat attı. Olayı gören kızın annesi duruma tepki göstererek kadının yanına gitti. Bu kez iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

KADINLAR TARTIŞTI EŞLERİ KAVGA ETTİ

Kadınların tartıştığını gören eşleri de bir süre sonra olaya dahil oldu. Tartışan kadınların eşleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bir süre devam eden kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kadınlar arasındaki tartışmadan sonra eşlerinin tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı anlar görülüyor. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buluyor.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken, kavgaya karışan kişilerden birinin polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce parktan ayrıldığı öğrenildi.