Video Yaşam Balık tutarken gördü: Oyun oynuyor sandığı çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı! O anlar kamerada
Balık tutarken gördü: Oyun oynuyor sandığı çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı! O anlar kamerada

Balık tutarken gördü: Oyun oynuyor sandığı çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı! O anlar kamerada

23 Temmuz 2026 09:40

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balık tutan vatandaşın kurtardığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Arsuz ilçesi Pirinçlik sahilinde yaşandı. Bölgede oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, bir çocuğun suda çırpındığını fark etti. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Aktürk, denize atlayarak çocuğu kurtarıp kıyıya çekti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarma anı Aktürk'un kamerasınca kaydedildi.

"OYUN YAPIYOR SANDIM, ÖLECEKTİ"

Çocuğu denizden kurtardıktan sonra nasihat veren Aktürk'ün, "Denize kesinlikle girmiyorsun, doğrudan annenin ve babanın yanına gidiyorsun. Orası sığ gibi duruyor ama birden derinleşiyor. Oyun yapıyor sandım, ölecekti" dediği anlar kameraya yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Balık tutarken gördü: Oyun oynuyor sandığı çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı! O anlar kamerada 03:15
Balık tutarken gördü: Oyun oynuyor sandığı çocuğu boğulmaktan son anda kurtardı! O anlar kamerada 23.07.2026 | 09:35
Antakya’da beklenmeyen kaza! Evin avlusundaki ağaç kamyonetin üzerine devrildi: O anlar kamerada 03:00
Antakya'da beklenmeyen kaza! Evin avlusundaki ağaç kamyonetin üzerine devrildi: O anlar kamerada 23.07.2026 | 09:29
Arkadaşları, kazada ölen Atakan’ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı | Video 00:25
Arkadaşları, kazada ölen Atakan'ı motosikletlerle konvoy yaparak son yolculuğuna uğurladı | Video 23.07.2026 | 09:21
Fethiye’deki orman yangınında ikinci gün! Alevler, evlere ulaştı | Video 00:43
Fethiye'deki orman yangınında ikinci gün! Alevler, evlere ulaştı | Video 23.07.2026 | 09:04
Sancaktepe’de fırtına nedeniyle ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi! | Video 03:03
Sancaktepe’de fırtına nedeniyle ağaç hafif ticari aracın üzerine devrildi! | Video 23.07.2026 | 08:47
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı! Hastalar başka bölüme geçirildi 01:20
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı! Hastalar başka bölüme geçirildi 23.07.2026 | 08:37
Avcılar’daki klima hırsızları tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada 01:10
Avcılar’daki klima hırsızları tutuklandı! Hırsızlık anı kamerada 23.07.2026 | 08:36
TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 00:35
TIR ile çarpışan forkliftin sürücüsü Gül Keskin, hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 23.07.2026 | 08:31
Kereste dükkanında korkutan yangın | Video 01:06
Kereste dükkanında korkutan yangın | Video 23.07.2026 | 08:24
Ankara’da spa ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video 00:44
Ankara'da spa ve masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı | Video 23.07.2026 | 08:23
İstanbul’da fırtına etkili oluyor 03:04
İstanbul'da fırtına etkili oluyor 22.07.2026 | 19:12
İstanbul’da fırtına etkili oluyor 02:23
İstanbul'da fırtına etkili oluyor 22.07.2026 | 19:08
Kars’ta zincirleme kaza: 8 yaralı 00:25
Kars'ta zincirleme kaza: 8 yaralı 22.07.2026 | 18:32
Ankara’da akılalmaz olay! Sevgilisinin dükkanını ve otomobilini yaktı, arkasından pompalı tüfekle ateş etti | Video 02:08
Ankara'da akılalmaz olay! Sevgilisinin dükkanını ve otomobilini yaktı, arkasından pompalı tüfekle ateş etti | Video 22.07.2026 | 16:41
Diyarbakır’da hortum oluştu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 00:13
Diyarbakır’da hortum oluştu! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı | Video 22.07.2026 | 16:36
Maltepe’de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video 02:27
Maltepe'de bir daireden yükselen kadın çığlığı üzerine mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı | Video 22.07.2026 | 16:31
Gaziantep’te işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı | Video 01:24
Gaziantep'te işçi servisi tıra çarptı: 11 yaralı | Video 22.07.2026 | 16:11
Ortaköy’de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video 01:09
Ortaköy'de İETT otobüsünden dumanlar yükseldi: Yolcular tahliye edildi | Video 22.07.2026 | 15:42
Çatalca’da fabrikada yangın! | Video 01:32
Çatalca’da fabrikada yangın! | Video 22.07.2026 | 14:53
Gaziantep’te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video 00:51
Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11 milyon TL ceza | Video 22.07.2026 | 14:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA