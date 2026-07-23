Video Yaşam Sapanca Gölü'ne botlarla açılıp mahsur kaldılar! 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video
Sapanca Gölü'ne botlarla açılıp mahsur kaldılar! 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video

Sapanca Gölü'ne botlarla açılıp mahsur kaldılar! 35 kişi ekipler tarafından kurtarıldı | Video

23 Temmuz 2026 10:41

Sakarya'da Sapanca Gölü'nün çeşitli noktalardan SUP board ve botlarla açıldıktan sonra fırtınaya yakalanıp, mahsur kalan 35 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sakarya'da dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Sapanca Gölü'nde çok sayıda SUP board ve bottaki kişilerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle gölün çeşitli noktalarına sürüklenerek mahsur kaldığı yönünde ihbar ulaştı. İhbarın ardından bölgeye 6 personel, 2 bot ve 2 araçtan oluşan AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan toplam 35 kişi, AFAD tarafından kıyıya ulaştırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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