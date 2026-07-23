Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik ecza ve silah ele geçirildi | Video
23 Temmuz 2026 10:31
Adana'da narkotik polisinin 3 mahallede düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 5 bin 917 sentetik ecza hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök hint keneviri ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 917 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 186 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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