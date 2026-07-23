Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik ecza ve silah ele geçirildi | Video

23 Temmuz 2026 10:31

Adana'da narkotik polisinin 3 mahallede düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 5 bin 917 sentetik ecza hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök hint keneviri ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.