Video Yaşam Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik ecza ve silah ele geçirildi | Video
Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik ecza ve silah ele geçirildi | Video

Adana'da narkotik operasyonu: Esrar, sentetik ecza ve silah ele geçirildi | Video

23 Temmuz 2026 10:31

Adana'da narkotik polisinin 3 mahallede düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda 5 bin 917 sentetik ecza hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök hint keneviri ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede ekipler, merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros, Kocavezir ve Şakirpaşa mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 5 bin 917 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 781 gram esrar, 5 kök hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 186 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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