Avcılar'da fırtınanın uçurduğu reklam panosu vatandaşın üzerine böyle düştü! | Video
23 Temmuz 2026 10:45
Avcılar'da fırtına nedeniyle uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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