Avcılar'da fırtınanın uçurduğu reklam panosu vatandaşın üzerine böyle düştü! | Video

23 Temmuz 2026 10:45

Avcılar'da fırtına nedeniyle uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.