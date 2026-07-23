Video Yaşam Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu | Video
Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu | Video

Mahsur kalan köpeğin sesini sadece o duydu, kurtarıldığında gözyaşlarına boğuldu | Video

23 Temmuz 2026 11:36

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kanaldan günlerdir köpek inlemesi geldiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kamışların arasında mahsur kalan köpeği kurtardı. Açlıktan bitkin düştüğü gözlenen köpeği karşısında gören ve ihbarda bulunan genç kadın, hayvana sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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Olay, Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bulunan Çoraklama Kanalı'nda meydana geldi. Kanal çevresinden sürekli köpek inlemesi duyulduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekiplerini harekete geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlileri, kanalın yakınında bulunan bir işletmede güvenlik görevlisi ve muhasebe çalışanı olarak görev yapan genç kadından bilgi aldı. Köpeğin 2-3 gündür kanaldan gelen inleme seslerini duyduklarını belirtmeleri üzerine ekipler, hayvanın yerini tespit etmek amacıyla çalışma başlattı.

Kanala giren itfaiye görevlileri, yoğun kamışların arasında arama yaptı. Kısa sürede köpeğin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, mahsur kalan beyaz renkli köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

KÖPEĞE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştüğü gözlenen köpeği karşısında gören muhasebe çalışanı genç kadın, büyük sevinç yaşadı. Kurtarılan köpeğe sarılan genç kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Köpeğe olay yerinde su ve mama verilirken, genç kadın veteriner hekimle irtibata geçerek yardım istedi. Köpeğin bakımını üstleneceğini ve tedavisini yaptıracağını belirten genç kadın, "Çok güzel bir canı kurtardık. Çok mutluyum, baksana şu güzelliğe. Çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten" dedi.

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